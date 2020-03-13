США испытали крупнейший с 1987 года биржевой обвал

Основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%, показав самое большое снижение за последние 33 года, а «индекс страха» CBOE — резко подскочил.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%), приводит РБК данные Нью-Йорской фондовой биржи.

Это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

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При этом индекс волатильности CBOE («индекс страха») поднялся на 75,47 пунктов, увеличившись на 40%. Эксперты отмечают, что когда улучшится ситуация с распространением коронавируса, индекс CBOE упадет также быстро, как и взлетел сейчас, хотя никаких гарантий для этого нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала пандемией ситуацию с распространением коронавируса. Позже США решили ввести временный запрет на въезд из стран Европы. После этого нефть марки Brent снизилась в цене более чем на 5%, до 33 долларов за баррель.