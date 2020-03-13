Новосибирский депутат назвал референдум по Конституции опасным

Новосибирский депутат КПРФ Георгий Андреев предложил президенту России Владимир Путину отменить референдум по поправкам в Конституцию из-за того, что избирательные участки могут стать источником распространения коронавируса, написал избранник на странице в Instagram.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменяется очень много массовых мероприятий. Это связано с быстротой распространения вируса.

«Источником распространения вируса может стать пишущая ручка, находящаяся в кабинке для голосования, грязная дверная ручка или любая другая загрязненная поверхность. Итогом этого мероприятия может стать полноценная эпидемия. Считаю, что в подобных условиях проводить подобное мероприятие чрезвычайно опасно. На данный момент в избирательных комиссиях разных уровней отсутствует информация о мерах по стерильной уборке помещений для голосования 22 апреля», — написал Андреев.

По его словам, непонятно, будут ли участникам голосования предоставлены гели для рук, марлевые повязки для органов дыхания, и обеспечены ли прочие меры противовирусной защиты.

«Данное мероприятие может быть опасно для жизни и здоровья граждан, прошу вас отменить Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года», — говорится в обращении.

Изменения в Конституции планируется принять по результатам референдума 22 апреля. Ее положения, в частности об обнулении сроков Путина, вызывают споры в обществе. При этом голосование скорей всего пройдет пакетом, то есть нельзя будет одобрить отдельные пункты, а только весь обширный список.