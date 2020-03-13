Вышел трейлер фильм «Гудбай, Америка» про русских в штатах

Трейлер показывает частичку историй героев, переехавших жить из Россию в Америки, по двухминутному ролику видно, что зрителей ждет очень трогательное кино.

Сюжет фильма режиссера Сарика Андреасяна складывается из историй нескольких россиян, которые продолжительное время живут в США. Кто-то пытается прижиться в Америке с помощью фиктивного брака, кто-то стремится скрыть в себе русские корни, а кто-то, напротив, не может мириться с тем, что постоянное нахождение за границей убивает менталитет.

Главные роли в драматической комедии исполнили Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Лянка Грыу, Елизавета Моряк, Микаэл Арамян, Леонид Леви, Ирина Темичева, Елена Валюшкина и другие.

Фильм претендует на успех благодаря всегда актуальной для российских зрителей теме — сравнению менталитета американцев и русских. Кроме того, значимый вес картине придает актерский состав, чего только стоит дуэт Нагиева и Стоянова. Планируется, что фильм выйдет в прокат 22 апреля.

Ранее ряд зарубежных киностудий объявили о переносе премьер фильмов из-за коронавируса. Даты релизов изменились у фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать», картин «Тихое место 2» и «Форсажа 9».