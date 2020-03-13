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Врач в Приангарье поблагодарила Дудя за фильм о ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео на канале «вДудь» на YouTube

Главврачи иркутского центра СПИД Юлия Плотникова поблагодарила Юрия Дудя за фильм «ВИЧ в России». Лента повысила интерес к тестированию на наличие вируса иммунодефицита, и число обращений к медикам выросло на 20%, сообщил пресс-секретарь медучреждения Василий Бучинский.

По данным на 1 февраля, в Приангарье зарегистрировано 30,1 тысячи ВИЧ-инфицированных. Чаще всего причиной заражения становятся незащищенные гетеросексуальные контакты: 85% от общего числа заболевших в 2018 году.

По словам главврача, в обществе бытует мнение, что молодежь в отличие от зрелых людей, склонна к рискованному поведению. Но на практике выясняется, что именно молодые охотно проверяются на ВИЧ и с большим вниманием относятся к средствам индивидуальной защиты.

«Мы стараемся действовать на население силой убеждения, используем разные механизмы. Разнонаправленная работа приносит свои плоды: сейчас Иркутская область — самый осведомленный о ВИЧ-инфекции регион Сибирского федерального округа, свой статус здесь знает каждый третий житель», — отметила Плотникова.

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Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))

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