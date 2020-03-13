Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки

Сложная ситуация в мире сподвигла российского лидера Владимира Путина поддержать предложение, позволяющее ему оставаться на президентском посту до 2036 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе второго чтения поправок в Конституцию в Госдуме депутат-единоросс Валентина Терешкова во вторник, 10 марта предложила обнулить президентские сроки. По ее словам, практически все хотят, чтобы Путин, «был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, подстраховать».

После внесения этой инициативы в российский парламент неожиданно приехал сам Путин. Он поддержал идею обнулить сроки. Госдума проголосовала за эту идею, и направила ее на рассмотрение в Конституционный суд.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути». «В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — подчеркнул Песков.

«Норма об ограничении количества сроков остается в конституции, она не исчезает, изъятие для действующего президента носит разовый характер только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок [к конституции], а главное, в связи с ситуацией, это была суть инициативы Терешковой», — подчеркнул пресс-секретарь.