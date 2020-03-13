Жена премьер-министра Канады подхватила коронавирус

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус, сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад.

Софи Грегуар-Трюдо почувствовала признаки вирусного заболевания после того, как вернулась из Великобритании. Тогда канадский премьер решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома.

У самого Трюдо симптомов нет. Болезнь его жены протекает в легкой форме.

По данным ВОЗ на утро 13 марта, подтверждены более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Канаде — 117.