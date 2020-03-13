«Форсаж 9» убрали из проката из-за коронавируса

Создатели франшизы «Форсаж» сообщили о переносе премьеры девятой части фильма на год из-за активного распространения коронавируса.

Компания Universal Studios приняла решение не выпускать «Форсаж 9» в прокат в апреле, как это было запланировано. Причиной стало влияние на экономику коронавируса, сообщает издание Variety.

В «Форсаже 9» Доминик Торетто столкнется со своим братом, который попробует превзойти Доминика, заключив союз с его давним врагом — Сайфер.

Из-за распространения вируса во многих странах вводятся ограничения на массовые мероприятия. Создатели проекта считают это время неудачным для франшизы, поскольку фильм в прокате при таких условиях скорее всего провалится. Из-за короновируса закрыты кинотеатры в Италии, Южной Корее, Китае. Есть вероятность, что массовые мероприятия ограничат и в США, считают в Universal.

Продюсер «Форсажа 9» и актер, исполняющий главную роль, Вин Дизель прокомментировал ситуацию. «Мы знаем, что зрители разочаруются из-за долгого ожидания, но мы вынуждены сделать этот шаг для безопасности каждого. Это является нашим главным соображением», — приводит издание слова Дизеля.

Ранее премьеры других крупных кинопремьер были отложены. Например, показ фильма «Не время умирать» об агенте Джеймсе Бонде перенесли с марта на ноябрь, отменили весенние премьеры картин «Тихое место 2», «Кролик Питер 2».

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