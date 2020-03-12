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Саудовская Аравия нанесет «атомный удар» в нефтяной войне с Россией

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Саудовская Аравия предложит европейским странам тройные объемы нефти по беспрецедентно сниженной цене в 25 долларов за баррель.

Максимальные скидки для европейских клиентов указывают на то, что европейский рынок станет основной целью в нефтяной сфере для Эр-Рияда и Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Королевство уже предлагает свою нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене около 25 долларов за баррель, что значительно ниже стоимости российской нефти Urals. При этом для других регионов Саудовская Аравия такие скидки не делает.

Некоторые эксперты уже назвали такой шаг Эр-Рияда «атомным ударом», который должен выдавить Россию с нефтяного рынка Европы. Пока неясно, как именно собирается ответить Москва, у которой также есть возможность предоставить европейским компаниям скидки.

Саудовская Аравия развязала нефтяную войну с Россией после того, как в начале марта участники заседания ОПЕК+ не смогли выработать единое решение. Москва отказалась дополнительно сокращать добычу, после провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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