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Кремль назвал условия нового срока для Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Участие Владимира Путина в выборах президента России 2024 года будет зависеть сразу от нескольких факторов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. Поэтому, скажем так, в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути»,— сказал официальный представитель Кремля.

В частности, в число таких факторов Песков включил коронавирус, который имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики. Кроме этого, пресс-секретарь главы государства упомянул региональные конфликты.

«В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока»,— добавил Песков.

Ранее Путин согласился «обнулить» президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Соответствующую инициативу выдвинула депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. Если россияне поддержат изменения, Путин сможет занимать пост президента до 2036 года.

Тема: Конституционная реформа Путина
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Топ комментариев

Иркут 69

Эта свора счас набросится. Кремлевский пул не терпит никакой конкуренции нашему дражайшему дедуле.. ....

колобок11

Единственный здравомыслящий сенатор.

Danilon

Вот это и ужасно ! Сейчас если этот Мархаев начнёт много говорить, какую-то активность проявлять, то...

Рамуль

Не масса они, а куча известно чего!

aevaev

ну пока не сняли. он не в первый раз поступает порядочный человек и гражданин. он и против пенсионного...