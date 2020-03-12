Кремль назвал условия нового срока для Путина

Участие Владимира Путина в выборах президента России 2024 года будет зависеть сразу от нескольких факторов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. Поэтому, скажем так, в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути»,— сказал официальный представитель Кремля.

В частности, в число таких факторов Песков включил коронавирус, который имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики. Кроме этого, пресс-секретарь главы государства упомянул региональные конфликты.

«В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока»,— добавил Песков.

Ранее Путин согласился «обнулить» президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Соответствующую инициативу выдвинула депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. Если россияне поддержат изменения, Путин сможет занимать пост президента до 2036 года.