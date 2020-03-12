Стоимость авиабилетов подскочила из-за обрушения рубля

Российские авиакомпании с 11 марта начали продавать авиабилеты на зарубежные направления по новому курсу евро, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«В связи с высокой волатильностью на финансовом рынке было принято решение ввести курс 82 рубля за евро при продаже авиабилетов с 00 часов 11 марта вопреки информации, предоставленной авиакомпаниям глобальными системами дистрибуции», — сказал чиновник.

Таким образом, цены авиабилетов на зарубежных направлениях в рублях выросли на 11%. Стоимость авиаперелетов внутри России осталось прежней. Ранее предполагалось, что новые цены вступят в силу только 12 марта.

Расчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу евро, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта на основе официального курса Центробанка России.

Согласно резолюции регулятора, было решено повысить курс евро для расчета стоимости зарубежных авиабилетов с 73,5 рубля до 82 рублей за евро с 12 марта. Однако в итоге новый курс начал действовать на день раньше.