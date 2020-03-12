Дети в школе Алтая устроили поножовщину

Дети в сельской школе Республики Алтай устроили драку, во время которой один ткнул второго ножом. Следователи проводят проверку.

По данным следственного ведомства, инцидент произошел в одной из школ Маймы. Шестиклассники подрались во дворе. Один из них достал нож и ударил другого в шею. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали помощь. Жизнь подростка находится вне опасности.

О произошедшем рассказали и сами школьники. По словам одной из учениц, их на время ремонта перевели в другую школу, где их «ненавидят и гнобят».

«В один из "прекрасных дней" какой-то мальчик подошел к нашему однокласснику (рассказываю вкратце) и начал его душить. Серьезно душить, сейчас у него на шее куча синяков и царапин. И этот взрослый пацан говорит: режь меня, режь», — написала она.

Мальчик уже начал задыхаться, после «достал нож и чуть-чуть поцарапал» напавшего, уточнила школьница. Она добавила, что ее однокласснику 12 лет.

Проверку следователи начали после публикаций в социальных сетях, назначены экспертизы. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие инциденту, после чего дать юридическую оценку действиям, оценить своевременность и эффективность принятых мер по недопущению подобных происшествий со стороны руководства и ответственных лиц школы.