Семья из пяти человек в Приангарье погибла при пожаре

Мужчина, женщина и трое детей погибли во время пожара в селе
Казачинское Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба
Следственного комитета России.
По версии следствия, в четверг ночью загорелся частный дом
на улице Советская в селе Казачинское. Когда пожарные справились с огнем, он
нашли в доме тела пяти погибших: мужчины 1995 года рождения, женщины 1993 года
рождения, детей двух, трех и шести лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности двум или более лицам). Предварительная причина возгорания —
короткое замыкание электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.
В среду ночью в области жители поселка Маркова Иркутского
района позвонили и сообщили о пожаре в соседнем доме. Из здания эвакуировались
четыре человека: двое взрослых и двое детей.
Спасшаяся из горящего дома женщина сказала, что внутри
остался 62-летний мужчина и дети восьми и 10 лет. Специалисты газодымозащитной
службы зашли в дом, но спасти людей не удалось, они погибли.