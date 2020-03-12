НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семья из пяти человек в Приангарье погибла при пожаре

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина, женщина и трое детей погибли во время пожара в селе Казачинское Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в четверг ночью загорелся частный дом на улице Советская в селе Казачинское. Когда пожарные справились с огнем, он нашли в доме тела пяти погибших: мужчины 1995 года рождения, женщины 1993 года рождения, детей двух, трех и шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧетыре человека задохнулись в Бурятии во время пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.

В среду ночью в области жители поселка Маркова Иркутского района позвонили и сообщили о пожаре в соседнем доме. Из здания эвакуировались четыре человека: двое взрослых и двое детей.

Спасшаяся из горящего дома женщина сказала, что внутри остался 62-летний мужчина и дети восьми и 10 лет. Специалисты газодымозащитной службы зашли в дом, но спасти людей не удалось, они погибли.

Еще по теме
Дети в школе Алтая устроили поножовщину
Рессора грузовика едва не пронзила водителя встречного авто. ВИДЕО
Самолет экстренно приземлился в Кемерове из-за пассажира
Четыре человека задохнулись в Бурятии во время пожара
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обозвал Ходорковского жуликом
•
Стоимость авиабилетов подскочила из-за обрушения рубля
•
Эксперты спрогнозировали колебания курсов доллара и рубля
•
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Подробности
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Семья из пяти человек в Приангарье погибла при пожаре
Сибирь 12.03.2020 17:43
Дети в школе Алтая устроили поножовщину
Сибирь 12.03.2020 17:36
Самолет экстренно приземлился в Кемерове из-за пассажира
Сибирь 12.03.2020 15:57
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
Сибирь 12.03.2020 15:43
Самое популярное
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
10658
Вольерная охота: в чем суть новшества?
6959
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6749
Вышел полный ремейк культовой Half-Life
5166
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обозвал Ходорковского жуликом
•
Стоимость авиабилетов подскочила из-за обрушения рубля
•
Эксперты спрогнозировали колебания курсов доллара и рубля
•
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Подробности
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Вячеслав Мархаев, сенатор от Иркутской области. Бывший командир бурятского ОМОНа, ветеран боевых действий...

DYNAMO7294

В 2024 году нашему пересиденту уже будет 72 года! Куды он все еще собирается выбираться?)))

колобок11

Единственный здравомыслящий сенатор.

Uynachalnica

Так он у нас на галерах впереди планеты всей!

pilot995

Единственный независимый сенатор, остальные биологическая масса.