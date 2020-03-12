Семья из пяти человек в Приангарье погибла при пожаре

Мужчина, женщина и трое детей погибли во время пожара в селе Казачинское Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в четверг ночью загорелся частный дом на улице Советская в селе Казачинское. Когда пожарные справились с огнем, он нашли в доме тела пяти погибших: мужчины 1995 года рождения, женщины 1993 года рождения, детей двух, трех и шести лет.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.

В среду ночью в области жители поселка Маркова Иркутского района позвонили и сообщили о пожаре в соседнем доме. Из здания эвакуировались четыре человека: двое взрослых и двое детей.

Спасшаяся из горящего дома женщина сказала, что внутри остался 62-летний мужчина и дети восьми и 10 лет. Специалисты газодымозащитной службы зашли в дом, но спасти людей не удалось, они погибли.