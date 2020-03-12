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Visa позволит удалять личные данные карт со сторонних сайтов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.

Сервис предназначен только для держателей карт Visa, он должен быть встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сказал один из источников.

«В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — сообщил РБК источник на платежном рынке.

Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, так как многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить, говорит глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

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«Универсальный сервис управления подписками, на наш взгляд, довольно востребованная услуга сейчас, когда большинство онлайн-сервисов применяет подписочную модель», — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.

Россияне в последнее время стали более финансово грамотными и стараются следить за тем, где они «наследили» с точки зрения разглашения своих персональных данных, считает Обаева.

«За персональными данными большая охота, и такие сайты могут быть взломаны хакерами или просто сами могут допустить утечку данных по невнимательности, тогда вся информация может оказаться в руках мошенников», — предупреждает эксперт.

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