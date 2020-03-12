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iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру

Источник:
Mydrivers
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Фото: © Sibnet.ru

Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.

3D-камера представляет собой комбинацию системы лазеров и датчиков, а также соответствующего программного обеспечения. Такая камера позволит накладывать на снимки и видео эффекты дополненной реальности, утверждают китайские инсайдеры.

Камера может получить название World Facing, ее разработка ведется последние два года, результаты пока фактически засекречены. Известно, что поставщиком комплектующих для нее выступит компания Lumentum.

По мнению источников, пользователи смогут делать более качественные портреты, которые будут сравнимы со снимками профессиональных камер. Также будут доступны различные эффекты размытия, можно будет настраивать его степень и диапазон.

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