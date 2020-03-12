Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Компания Xiaomi представила новый бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro Max, стоимость смартфона будет начинаться с 200 долларов.

Гаджет получил дизайн Aura Balance, который отличает привычный вид фронтальной панели и необычное решение области с основной камерой. Фронтальная камера устройства врезана в центральную верхнюю часть IPS-дисплея.

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Аппаратной основой выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 720, смартфон получил до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также возможность установки карт памяти емкостью до 512 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5020 мАч.

Основная камера смартфона включает в себя четыре модуля: основной сенсор на 64 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп, макро-сенсор на 5 Мп и датчик глубины с разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Redmi Note 9 Pro Max будет доступен в трех официальных цветах: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Передняя и задняя панели устройства покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, есть дактилоскопический датчик на боковой панели.