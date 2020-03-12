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Самолет экстренно приземлился в Кемерове из-за пассажира

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Иркутск-Москва, совершил экстренную посадку в Кемерове из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил Sibnet.ru представитель региональной медицины катастроф Антон Дужик.

«Пациент проходит все необходимые исследования»,— прокомментировал Дужик. Более точная информация о состоянии здоровья пассажира станет известна позже. Никто больше не покидал борт и воздушное судно вылетело из кемеровского аэропорта в Москву.

В начале марта экипажи нескольких пассажирских самолетов запрашивали экстренную посадку из-за сообщений о взрывчатке на борту. Так, 3 марта два лайнера экстренно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока. Они приземлились в Перми и Хабаровске. Через два дня экипажи четырех самолетов в России также получили сообщения о «минировании». 

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