Кузбасские врачи сделали пациенту новый мочевой пузырь

Кузбасские урологи впервые за Уралом удалили пациенту мочевой пузырь, пораженный опухолью, а взамен сделали новый из участка тонкой кишки, сообщил департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

Уникальную операцию по лечению рака мочевого пузыря провели урологи областной больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского.

57-летнему пациенту из Новосибирска без проколов и разрезов лапароскопическим способом полностью удалили мочевой пузырь, пораженный онкологической опухолью, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза, а затем реконструировали новый мочевой пузырь из участка тонкой кишки.

В России подобные вмешательства проводятся в единичных случаях. Такая операция проведена в Кузбассе и за Уралом впервые.

«Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объем вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы. Это заметно снижает травматизм и риск вероятных осложнений после операции», — прокомментировал заведующий урологическим отделением Евгений Помешкин.

Операция длилась около шести часов. Восстановление самостоятельной работы мочевыводящих путей заняло месяц. Пациента выписали, он вернется к обычному ритму жизни через несколько месяцев.