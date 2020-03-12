Наргиз нашла замену Фадееву с подходящими условиями

Певица Наргиз рассказала об условиях работы с новым продюсером,
которым стал Виктор Дробыш, подробности сотрудничества она сообщила в соцсети.
Наргиз начала работать с Дробышем, после участия в концерте
Николая Носкова. Тогда певица и продюсер, пообщавшись, поняли, что их взгляды
на творчество совпадают и решили сотрудничать.
«Ударив по рукам, решили свершить весьма незаурядный,
творческий эксперимент. Я совершенно не обременена никакими кабальными
контрактами, печатями и крепостным бытием, вольна делать всё, что пожелает моя
неуёмная, веселая душа. А вместе с Виктором и его талантливой командой мы
подарим вам совершенно новый, увлекательный, музыкальный проект», — написала
Наргиз в Instagram.
Ранее певица со скандалом разошласьс предыдущим своим продюсером — Максимом Фадеевым. Продюсерский центр MALFA летом расторг с Наргиз контракт, певица в интервью жаловалась, что Фадеев не уделял ей должного внимания, как артисту.