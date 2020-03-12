Наргиз нашла замену Фадееву с подходящими условиями

Певица Наргиз рассказала об условиях работы с новым продюсером, которым стал Виктор Дробыш, подробности сотрудничества она сообщила в соцсети.

Наргиз начала работать с Дробышем, после участия в концерте Николая Носкова. Тогда певица и продюсер, пообщавшись, поняли, что их взгляды на творчество совпадают и решили сотрудничать.

«Ударив по рукам, решили свершить весьма незаурядный, творческий эксперимент. Я совершенно не обременена никакими кабальными контрактами, печатями и крепостным бытием, вольна делать всё, что пожелает моя неуёмная, веселая душа. А вместе с Виктором и его талантливой командой мы подарим вам совершенно новый, увлекательный, музыкальный проект», — написала Наргиз в Instagram.

Ранее певица со скандалом разошласьс предыдущим своим продюсером — Максимом Фадеевым. Продюсерский центр MALFA летом расторг с Наргиз контракт, певица в интервью жаловалась, что Фадеев не уделял ей должного внимания, как артисту.