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Наргиз нашла замену Фадееву с подходящими условиями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nargizzakirova_official, instagram.com/nargizzakirova_official

Певица Наргиз рассказала об условиях работы с новым продюсером, которым стал Виктор Дробыш, подробности сотрудничества она сообщила в соцсети.

Наргиз начала работать с Дробышем, после участия в концерте Николая Носкова. Тогда певица и продюсер, пообщавшись, поняли, что их взгляды на творчество совпадают и решили сотрудничать.

«Ударив по рукам, решили свершить весьма незаурядный, творческий эксперимент. Я совершенно не обременена никакими кабальными контрактами, печатями и крепостным бытием, вольна делать всё, что пожелает моя неуёмная, веселая душа. А вместе с Виктором и его талантливой командой мы подарим вам совершенно новый, увлекательный, музыкальный проект», — написала Наргиз в Instagram.

Ранее певица со скандалом разошласьс предыдущим своим продюсером — Максимом Фадеевым. Продюсерский центр MALFA летом расторг с Наргиз контракт, певица в интервью жаловалась, что Фадеев не уделял ей должного внимания, как артисту. 


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Топ комментариев

Иркут 69

Вячеслав Мархаев, сенатор от Иркутской области. Бывший командир бурятского ОМОНа, ветеран боевых действий...

DYNAMO7294

В 2024 году нашему пересиденту уже будет 72 года! Куды он все еще собирается выбираться?)))

Uynachalnica

Так он у нас на галерах впереди планеты всей!

колобок11

Единственный здравомыслящий сенатор.

Uynachalnica

Фсе в единам порыве!!! Куды там совесть?! Все нажитое будет преумножаться, даже у официальной оппозиции!