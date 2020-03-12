Линдеманн перехитрил Собянина с запретом на концерты

Музыкант Тилль Линдеманн не станет отменять свой концерт в
Москве из-за ограничения массовых мероприятий, а проведет два концерта,
разделив поклонников на меньшие группы.
«Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение:
концерты пройдут два раза 15.03: в 15.00 и 19.00. Все зрители, купившие билеты,
смогут посетить один из концертов», — цитируют РИА Новости организаторов
мероприятия.
Из-за угрозы заражения коронавирусом мэр Москвы Сергей
Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице массовые мероприятия, где
собираются больше 5 тысяч человек. Организаторы концерта группы Lindemann
планируют собрать на каждом из концертов число зрителей, не превышающее эту
отметку.
Концерт группы Lindemann в Москве запланирован на 15 марта. Также
в гастрольном туре музыкантов стоят выступления в Новосибирске, Перми, Казани и
Воронеже.