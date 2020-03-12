Барнаульцев предупредили об изменении цвета воды

Жителей Барнаула предупредили о возможном изменении цвета водопроводной воды из-за таяния снега, сообщает «Росводоканал Барнаул».

Специалисты предприятия отмечают, что в период таяния снега и освобождения реки ото льда цвет воды в кранах горожан ежегодно меняется. Но все изменения незначительные и не представляют опасности для здоровья потребителей.

«Жителям не стоит волноваться по этому поводу. Мы круглосуточно контролируем процесс очистки и обеззараживания жизненно важного ресурса, регулярно проводим заборы воды и, в зависимости от показателей, регулируем количество реагентов. Даже если цвет воды у вас дома немного изменился, он соответствует нормам СанПиН», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

В прошлом году в рамках инвестиционной программы компания провела модернизацию блоков входных устройств и фильтров, в которых вода проходит финальный этап очистки.

Кроме того, обеззараживание воды теперь осуществляется с применением современной технологии мембранного электролиза. Предприятие отказалось от использования жидкого хлора, ликвидировав риски выброса опасного реагента.