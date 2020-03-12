СГК отказалась от идеи сделать фотозону на Сибирских Мальдивах

Сибирская генерирующая компания не будет делать фотозону на золотоотвале ТЭЦ-5, которую прозвали Сибирскими Мальдивами, сообщил советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин во «ВКонтакте».

Золоотвал ТЭЦ-5 прошлым летом после появления фотографий на его фоне в соцсетях быстро стал самым популярным местом сибиряков. Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители — Сибирскими Мальдивами. Компания СГК сначала выставила охрану, чтобы не пускать сибиряков на технологический объект, затем обсуждала с местными властями возможность создания места для фото.

«Не будем делать ни зону отдыха, ни фотозону. Зону ограниченного доступа, скорее. Любители пробовали плавать, а это небезопасно для здоровья. Наша задача — обеспечить безопасность. Может быть, перекрасим ее в зеленый или пурпурный цвет», — сказал Бажин.

Вода в золоотвале голубая из-за сочетания двух причин: глубины 1-2 метра и содержания солей кальция и оксидов различных металлов. Также у такой воды высокий уровень pH — более восьми.