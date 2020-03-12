Новосибирск оставили без концертов и фестивалей из-за коронавируса

Новосибирская область осталась без фестиваля «Крымская весна» и других массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Власти могут запретить проведение форумов УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром», сообщила пресс-служба регионального правительства.

В очереди на отмену: форумы УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром», а также Транссибирский Арт-Фестиваль. По нему уже приняли решение об исключении участников из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Мы понимаем, что уважаемые люди не смогут пройти тут двухнедельный карантин, который необходим, до своего выступления. Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль», — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

По данным областного Минздрава, в регионе на утро четверга не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проводится профилактика на железнодорожном транспорте и в метрополитене.