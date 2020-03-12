Четыре человека задохнулись в Бурятии во время пожара

Пожар в жилом доме в городе Улан-Удэ унес жизни четырех человек. Одна из предполагаемых причин трагедии — пьяный курильщик, не потушивший сигарету, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

В среду в 21.26 по местному времени (16.26 мск) диспетчеру Улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Советском районе Улан-Удэ по улице Хрустальная.

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Когда сотрудники МЧС приехали по вызову, то увидели, что горит одна из квартир на первом этаже. По пожарной лестнице вывели семь человек со второго этажа здания, в том числе пятерых детей, 10 человек вышли из дома самостоятельно.

Когда пожар в квартире удалось потушить, выяснилось, что сгорело девять квадратных метров межэтажного перекрытия. Но этого хватило, чтобы в дыму задохнулось четыре человека. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка или пьяный курильщик, не потушивший сигарету.