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Фрагменты древней планеты нашли под поверхностью Луны

Источник:
Hi-News
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Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые из университета Нью-Мексико уверены, что недра планеты скрывают в доказательства древнего столкновения Земли с планетой Тейя. В результате космического катаклизма и появился земной спутник, уверены исследователи.

Согласно популярной гипотезе, порядка 4,5 миллиарда лет назад еще юная Земля столкнулась с планетой Тейя, по размеру подобной Марсу. От Земли откололся кусок, ставший впоследствии Луной.

Эту гипотезу, в частности, подтверждают образцы лунных пород, доставленные с нее кораблями американской миссии «Аполлон». Изотопы кислорода в этих образцах очень похожи на изотопы земных пород и сильно отличаются от состава частиц на других объектах Солнечной системы.

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Проанализировав лунные образцы, планетолог Эрик Кано и его коллеги обнаружили, что изотопный состав кислорода в них меняется в зависимости от типа исследуемой породы. С глубиной изотопы становятся тяжелее, чем на поверхности. Это свидетельствует о том, что кусок древней Тейи находится в недрах спутника, приводит Hi-News.ru сообщение ученых.

По мнению исследователей, Тейя образовалась ближе ко внешней части Солнечной системы, но по каким-то причинам мигрировала к ее центру. Более крупная Земля притянула ее к себе гравитацией. Произошло столкновение.

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