Фильм дня: «Поймай меня, если сможешь»

Увлекательная криминальная комедия с Томом Хэнксом и
Леонардо Ди Каприо в главных ролях привлекает динамикой сюжета, отличным
актерским дуэтом и драматической линией.
В центе сюжета противостояние мошенника Фрэнка Абигнейла (Ди
Каприо) и агента ФБР Карла Хэнрэтти (Хэнкс). Абигнейл — мастер в обмане и
жульничестве, он умеет подделывать документы и чеки, что приносит ему большую
прибыль. Хэнрэтти пытается его поймать, но преступник всегда оказывается на шаг впереди.
Фильм режиссера Стивена Спилберга вышел в 2002 году. Ди Каприо и Хэнкс в картине молоды и полны задора. Характеры героев проработаны до
мелочей, актеры отлично справились с исполнением своих ролей.
Интерес к этой картине подогревает и тот факт,
что она основана на реальных событиях жизни легендарного
афериста Фрэнка Абигнейла. Фильм захватывает с первых кадров и не позволяет оторваться от него впоследствии. Он нацелен абсолютно
на любую аудиторию и должен понравиться практически каждому.