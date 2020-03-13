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Фильм дня: «Поймай меня, если сможешь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Увлекательная криминальная комедия с Томом Хэнксом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях привлекает динамикой сюжета, отличным актерским дуэтом и драматической линией.

В центе сюжета противостояние мошенника Фрэнка Абигнейла (Ди Каприо) и агента ФБР Карла Хэнрэтти (Хэнкс). Абигнейл — мастер в обмане и жульничестве, он умеет подделывать документы и чеки, что приносит ему большую прибыль. Хэнрэтти пытается его поймать, но преступник всегда оказывается на шаг впереди.

Фильм режиссера Стивена Спилберга вышел в 2002 году. Ди Каприо и Хэнкс в картине молоды и полны задора. Характеры героев проработаны до мелочей, актеры отлично справились с исполнением своих ролей.

Интерес к этой картине подогревает и тот факт, что она основана на реальных событиях жизни легендарного афериста Фрэнка Абигнейла. Фильм захватывает с первых кадров и не позволяет оторваться от него впоследствии. Он нацелен абсолютно на любую аудиторию и должен понравиться практически каждому.



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