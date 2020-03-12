Глава МИД Польши признал роль СССР в победе над нацизмом

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией, признав решающий вклад Советского Союза в победе над нацизмом.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — сказал Чапутович в интервью РБК.

Глава МИД Польши выступил за совместную работу историков двух стран, в том числе по теме Второй мировой войны. «Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», — сказал дипломат.

По его словам, Польша согласна с позицией Россией о вкладе Советского Союза в завершение войны Второй мировой войны. «Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — заявил Чапутович.

Он также отказался уравнивать ответственность СССР и Германии за начало войны. «Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — сказал дипломат.

В то же время Польша и Россия по-разному смотрят на обстоятельства начала войны, в частности на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола, напомнил министр.