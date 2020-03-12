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Суд вынес приговор участникам забайкальской ОПГ «Ключевские»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шесть участников банды «Ключевские» в Забайкалье, в том числе два бывших депутата, признаны виновными в 12 убийствах и похищении людей. Все они получили от 23 до 25 лет лишения свободы, сообщил краевой суд.

Бывшего депутата Читинской гордумы Алексея Гуськова приговорили к 23 годам лишения свободы, экс-депутата Читинской областной думы Дмитрия Непомнящего к 25 годам. Александр Кудрявцев отправится в колонию на 25 лет, Дмитрий Дегтярев на 23 года, Иван Дяжур и Александр Тюменцев на 24 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Участников ОПГ обвинили в нападениях, убийствах и похищении людей. Группировку создали в 1995-1996 годах трое жителей Читы. Позже в ее состав вовлекли еще не менее девяти местных жителей.

Обвинение считает, что фигуранты уголовного дела убивали людей в Читинской и Иркутской областях. В мае 2005 года они расправились с организаторами и лидерами ОПГ Константином Ключевским и Евгением Жаровым.

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