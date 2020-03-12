Актер Том Хэнкс объявил о заражении коронавирусом

Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей супругой во время путешествия в Австралию, об этом сообщил сам актер в социальной сети.

«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже. Мы прошли тестирование на коронавирус и оказались заражены», — написал Том Хэнкс в Instagram.

Актер также сообщил, что планирует соблюдать изоляцию и сообщать о течении диагноза.

По данным на 12 марта, общее количество заражений коронавирусом в мире составило 126,5 тысячи человек, в России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции.