Актер Том Хэнкс объявил о заражении коронавирусом

Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей супругой во
время путешествия в Австралию, об этом сообщил сам актер в социальной сети.
«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были
простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и
уходил. Небольшая температура тоже. Мы прошли тестирование на коронавирус
и оказались заражены», — написал Том Хэнкс в Instagram.
Актер также сообщил, что планирует соблюдать изоляцию и
сообщать о течении диагноза.
По данным на 12 марта, общее количество заражений
коронавирусом в мире составило 126,5 тысячи человек, в России
зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции.