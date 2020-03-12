Россия ввела дополнительные меры для борьбы с коронавирусом

Российские власти приняли дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Число пораженных им в России выросло до 28 человек, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — шесть больных в Москве, двое — в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — уточнили в оперативном штабе.

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Федеральным и региональным властям рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости, проводить их в видеоформате или без зрителей.

Оперативный штаб также рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

С 13 марта введено временно ограничение на авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, а также временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире зафиксировано 118 тысяч случаев заражения в 114 странах.