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Гастрономический класс появится в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СФУ

Институт гастрономии Сибирского федерального университета оборудует специализированный класс в Гимназии № 1 «Универс», где будут проходить занятия по ресторанному менеджменту и гастрономической грамотности для школьников, сообщает СФУ.

Два года Институт гастрономии СФУ ведёт курс гастрономической грамотности для учеников 10 и 11 классов гимназии. Программа включает теоретический блок от преподавателей Института гастрономии, мастер-классы ведущих экспертов, практику в ресторанах группы компаний Bellini group.

Оборудование специализированного пространства внутри гимназии станет логичным продолжением сотрудничества гимназии и института. Просторная кухня уже практически готова — мебель собрана, осталось установить индукционные плиты, холодильники, духовой шкаф, комбайны и завезти посуду.

«Мы ставим перед собой задачу — познакомить учеников с профессией и тем, как развивается сфера гастрономии в России и ресторанная сфера в Красноярске. Притом мы говорим не только о поварах и официантах, но и об управляющих, администраторах, а также о специалистах юридических и маркетинговых отделов. По прошествии этих занятий ребята определяются, хотят ли остаться в этой сфере. В идеале мы видим их студентами нашего института, и уже сейчас 25% слушателей курса точно понимают, что хотят к нам поступать», — отметила руководитель направления «Высшая школа ресторанного менеджмента» ИГ СФУ Евгения Попечец.

Институт гастрономии — единственное за Уралом высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов для ресторанного бизнеса. Причём студенты смогут получить дипломы сразу двух вузов — Института гастрономии СФУ и французского INSTITUT PAUL BOCUSE.

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