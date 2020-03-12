Евгений Миронов первым в России получил премию Чарли Чаплина

Актер Евгений Миронов получил премию Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство и стал первым российским артистом, удостоившимся такой награды.

«Получив эту премию, я чувствую некую солидарность всего нашего актерского братства. И я счастлив, что я сопричастен к этой профессии. Я сегодня смотрел фильм Чаплина, которому 90 уже лет, и смеялся, и плакал… И понял, что вот эта бацилла честного и бескорыстного служения искусству, она, конечно же, победит зло», — рассказал актер изданию Teleprogramma.

Премию Чаплина вручают с 1972 года, наградой было отмечено творчество Элизабет Тейлор, Федерико Феллини, Одри Хепберн, Клинта Иствуда, Мартина Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсиса Форда Коппола, Шона Коннери.