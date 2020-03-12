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Убийца 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики нашли обвиняемого в убийстве двух человек, он скрывался в тайнике на балконе в Ачинске, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Мужчина обвиняется в том, что в 2010 году в Ачинске убил двух человек путем взрыва, а также незаконно хранил оружие. В 2013 году он не пришел на заседание в Красноярском краевом суде в день оглашения постановления о применении к нему меры медицинского характера. Он скрылся и был объявлен в розыск.

Семь лет родственники мужчины настаивали, что не знают, где он. В это же время представитель потерпевшего обратился в следственные органы с заявлением о том, что сотрудники полиции во время следствия в 2010-2013 годах превысили должностные полномочия, добиваясь от подозреваемого признательных показаний.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В его рамках провели обыск в доме родственников, и нашли 39-летнего обвиняемого.

«Полицейские заметили, что между задней стенкой шкафа и стеной слишком большой зазор. Как оказалось, в шкафу имелась выдвижная стенка, через которую подсудимый проникал в пространство между задней стеной шкафа и стенами балкона. В настоящее время мужчина помещен под стражу», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

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