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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться на следующей неделе в канадском Монреале, отменен из-за распространения коронавируса. Возможно, его перенесут на октябрь.

Правительство Квебека отменило чемпионат мира по фигурному катанию, заявила на специальной пресс-конференции министр здравоохранения провинции Дэниэль Макканн.

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что в течение ближайших недель определит, возможно ли провести чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но не раньше октября.

«Безусловно, мы сожалеем об отмене чемпионата мира — главного старта сезона, к которому готовились все спортсмены и тренеры. ФФККР в ближайшее время рассмотрит и обсудит с тренерами сборной России дальнейшие планы подготовки спортсменов в связи со сложившейся ситуацией», — говорится в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным, заражено более 126 тысяч человек. В Канаде пока зафиксировано 109 инфицированных.

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