ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса

Распространение коронавируса COVID-2019 в мире приобрело характер пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на специальном брифинге.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия. В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — пояснил глава ВОЗ.

По официальным данным, общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, которая распространяется на несколько государств мира, а также поражает значительную часть населения этих государств.