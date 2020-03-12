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ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Centers for Disease Control and Prevention

Распространение коронавируса COVID-2019 в мире приобрело характер пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на специальном брифинге.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия. В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — пояснил глава ВОЗ.

По официальным данным, общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, которая распространяется на несколько государств мира, а также поражает значительную часть населения этих государств.

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