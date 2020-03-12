Новые случаи коронавируса обнаружили в России

Сразу восемь новых случаев коронавируса COVID-2019 обнаружили в России за последние сутки, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Шесть случаев зафиксировано в Москве, еще два — в Подмосковье. Все заболевшие — россияне, один из них — ребенок. Инфицированных граждан изолировали в специализированных медицинских учреждениях, отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев увеличилось с 20 до 28. Большинство заразившихся граждан побывали в Италии, которая сильнее всего из европейских стран пострадала от COVID-2019.

В Москве временно запретили мероприятия с участием более пяти тысяч человек, оперативный штаб призвал российских работодателей отказаться от заграничных командировок для своих работников.