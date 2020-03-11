Саудовская Аравия нанесла новый удар по России

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, следует из официального заявления компании Saudi Aramco. Ранее королевство собиралось нарастить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки.

Сразу после этого заявления цена нефти марки Brent упала почти на 4%. При этом утренние торги показывали рост стоимости нефти. Демонстративное заявление Эр-Рияда привело к тому, что нефть стала торговаться у отметки 35 долларов за баррель.

Saudi Aramco объяснила планы по повышению добычи на миллион баррелей указанием, которое она получила от Министерства энергетики. При этом в сообщении не уточнялось, к какому сроку компания выйдет на указанные объемы добычи.

Россия и страны ОПЕК на встрече 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. В результате Саудовская Аравия развязала против Москвы «нефтяную войну», пообещав резко нарастить добычу, а также предложила клиентам рекордные скидки.