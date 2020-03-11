Бракованные болты нашли в российских ракетах

Специалисты нашли дефекты в двух российских ракетах-носителях «Протон-М», которые должны были отправиться в космос в этом году.

Ракеты собрали в 2015-2016 годах, проверка показала, что у носителей есть проблемы с болтами, которые используются во внутреннем крепеже элементов «Протона», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в космическом центре имени Хруничева.

Дефектация показала, что болты перекалили на производстве, что негативно сказалось на их прочности. Теперь специалистам предстоит их заменить. Роскосмос планирует устранить неполадки примерно за 45 дней.

Первый «Протон» должен был в марте доставить на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», его пуск перенесен на май. Второй «Протон» должен в июле участвовать в запуске российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу.