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Россиянки получат материнский капитал автоматически

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сертификат на материнский капитал в России с 15 апреля начнут оформлять автоматически, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Оформление материнского капитала станет первой социальной государственной услугой, которая будет предоставляться гражданину без его участия — полностью автоматически, отметил глава министерства.

После рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях, отмечается на сайте ведомства.

Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата на материнский капитал. Если таких препятствий нет, то сертификат будет автоматически оформлен.

Родителей об оформлении сертификата уведомят в личном кабинете портал «Госуслуги», а также через контактный номер, который указан на портале. Однако если у родителей нет регистрации на «Госуслугах», то им придется подавать личное заявление на получение материнского капитала.

В таком случае сроки оформления сертификата на материнский капитал составят пять дней, о его готовности родителей проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда.

С 1 января 2020 года материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала при рождении второго ребенка в 2020 году — 616 тысяч 617 рублей.

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