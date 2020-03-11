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Коронавирус испугал военных НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Масштабные международные учения НАТО Cold Response на севере Норвегии прекратили из-за коронавируса.

«Руководство вооруженными силами сегодня приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — говорится в сообщении командования вооруженными силами Норвегии.

Военное руководство приняло такое решение по причине того, что ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля, передает телерадиокомпания NRK. Командование НАТО посчитало, что продолжение маневров нарушит обороноспособность войск альянса.

Ранее стало известно об одном случае заражения коронавирусом у военнослужащего НАТО, после чего порядка 850 его сослуживцев оказались на карантине. Финляндия сразу приняла решение об отзыве 400 своих военнослужащих.

В учениях были задействованы еще порядка 14 тысяч представителей вооруженных сил США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

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