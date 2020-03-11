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«Алису» научили читать тексты в браузере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Голосовой помощник «Алиса» научилась озвучивать тексты в «Яндекс.Браузере», теперь ее можно попросить прочесть статью или пост, сообщается на официальной странице разработчиков.

Новая функция доступна с 11 марта всем пользователям устройств на Android и компьютеров с Windows. Пока озвучка работает только на русском языке. Чтобы включить функцию, необходимо нажать в браузере на кнопку с наушниками.

Также функцию можно вызвать голосовой командой «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Еще один способ — выделить фрагмент текста и выбрать функцию «Озвучить» в контекстном меню браузера.

Отмечается, что «Алиса» читает только основной текст, не обращая внимания на кнопки, баннеры, пункты меню и другие посторонние элементы на странице браузера, рассказали в компании.

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