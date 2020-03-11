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Строители из Бурятии вышли на стихийный митинг в Приморье

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Бурятии, нанятые компанией «Стройтрансгаз-Восток» для строительства музейно-театрального комплекса на острове Русском, устроили в среду стихийный митинг из-за долгов по зарплате. Правоохранительные органы начали проверку, сообщило СУ СК по Приморскому краю.

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Рабочие потребовали от руководства погасить задолженность по заработной плате за февраль 2020 года, а также пожаловались на плохой рацион питания и антисанитарные условия. Митингующие обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Бурятии.

«Много наших земляков там трудится. Сегодня начался стихийный митинг. Мы сейчас собираем более полную, достоверную информацию, обращения от самих работников. Буду готовить обращения в надзорные органы и самому работодателю», — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Следственный комитет по Приморскому краю начал проверку. Устанавливается количество работников, сумма и срок задолженности по зарплате. На предприятии проходит выемка документов, опрашиваются сотрудники и представители организации. 

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