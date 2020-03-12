Идеи для популярного блога в Инстаграме

Тысячи блогов на различные тематики ежедневно обновляются в Инстаграме. Какую тему необходимо выбрать в 2020 году, чтобы ваш блог гарантированно «взлетел» и собрал свой миллион подписчиков?

Создание популярного блога в Инстаграме — задача сложная, однако выполнимая. Чтобы ее осуществить, необходимо подойти к вопросу творчески. Первым делом ответьте на вопрос: что именно выгодно отличает вас от других уже популярных авторов? Это и есть ключ к популярности, миллионам лайков и мировой известности.

Инстаграм — площадка номер один

Среди самых популярных приложений Инстаграм регулярно завоевывает места в первой пятерке. Данный сервис получил свою популярность за последние шесть лет и с тех пор не думает уступать позицию конкурентам. При этом регулярно ведется работа по совершенствованию различных аспектов работы приложения. Появляются новые функции и возможности, оптимизируется работа, повышается скорость взаимодействия.

Еще одна причина популярности — тип контента. Нам не предлагают смотреть на получасовые ролики, как это происходит на Ютубе. Самая длинная публикация не превышает тридцати секунд. А это значит, что среднестатистический пользователь за десять минут пользования сервисом получит максимум полезной информации.

Также следует отметить то, какие возможности Инстаграм открывает для блогеров и популярных авторов. Многие рекламодатели предпочитают работать именно с данной площадкой. По статистике, в Инстаграме обитает самая платежеспособная аудитория, что очень нравится крупным брендам.

Популярные тренды Инстаграма

Не знаете, как увеличить охват в Инстаграме? Начните с изучения самых популярных трендов. Это базовое знание, необходимое для того, чтобы достичь успеха в любой социальной сети. Инстаграм традиционно быстрее других сервисов реагирует на изменение настроений в интернете. К примеру, пока пользователи Ютуба будут месяцами обсуждать одну новость, в Инстаграме за это время успеют обсудить десяток новостей.

Блоги о жизни

Люди по природе своей любопытны, любят заглядывать в личную жизнь других. Воспитанные представители человечества стараются бороться с этим пороком. Однако всегда можно попытаться сыграть на этом, создавая тематический контент. Подобные увлечения со стороны пользователей социальной сети — отличный повод для создания тематического блога.

Огромной популярностью сегодня обладают блоги на тему путешествий. Безусловно, такая деятельность требует определенного стартового бюджета. Если вы не путешествуете, то эта идея однозначно не для вас. Тем не менее, если вы из тех, кто регулярно оказывается в других странах, то создание подобного блога — великолепный шанс для создания популярного канала. Старайтесь в каждой поездке делать несколько десятков фотографий, выкладывайте их в своем аккаунте, сопровождайте интересными подписями. Также можно проводить прямые эфиры с ответами на вопросы, разнообразные конкурсы с тематическими призами.

Женская аудитория также любит так называемые «лайф блоги» — блоги о жизни. В них нет какой-то единой тематики: это просто набор записей о том, что произошло в тот или иной день. Походы в кино с друзьями, прогулки по парку, путешествия, покупка новой одежды. В данную категорию можно добавить абсолютно любой контент. В этом и есть основная прелесть таких блогов — их может вести каждый человек с активной социальной жизнью.

Полезные советы

Еще один интересный раздел, который подойдет начинающим создателям контента — полезные советы. Причем сюда можно отнести как DIY видео, так и небольшие рассуждения о жизни, учебе, отношениях или работе. Однако на первом этапе лучше всего воспользоваться накруткой подписчиков в Инстаграм, чтобы обеспечить себе лучший рост. Сделать это можно с помощью сервиса ALL-SMM — универсального инструмента для увеличения ключевых показателей аккаунта.

DIY видео делятся на несколько подкатегорий: бесполезные, но забавные; интересные, но сложные; средней сложности и полезные. Первые — самые распространенные, уровня «тапки из бутылок». На них легко собирать большое количество просмотров, однако регулярно создавать подобный контент может наскучить. Вторые доставят огромное удовольствие на этапе производства, однако собирать просмотры будет значительно сложнее. Третья же категория является «золотой серединой» и позволяет обеспечить достаточную заинтересованность как со стороны автора, так и со стороны зрителей.

Ролики с советами о жизни, отношениях и работе также находят свою аудиторию. Однако работать с ними значительно сложнее — нужен богатый жизненный опыт. Либо умение красиво говорить о каких-то банальных вещах. Постарайтесь найти подходящую для себя идею, чтобы она доставляла вам удовольствие. При необходимости воспользуйтесь накруткой лайков в Инстаграме под своими первыми постами. Это позволит привлечь первую аудиторию.

Что нужно для популярного аккаунта?

Чтобы аккаунт в Инстаграме стал по-настоящему популярным, сегодня достаточно оригинальной идеи, которая заинтересует широкую аудиторию. Не столь важно качество материала, сколько его творческая составляющая. Любая высказанная блогером мысль должна бить точно в цель, порождать в подписчике желание высказаться по данному вопросу. В комментариях должна идти постоянная дискуссия, а малейшая активности должна вызывать всплеск активности со стороны подписчиков.

Инстаграм сегодня — одна из самых популярных площадок в интернете. Пользовательский охват поражает воображение. Огромное количество популярных блогов создает ложное представление о том, что создать собственный аккаунт с миллионом подписчиков достаточно просто. На деле это потребует от автора либо денежных вложений, либо временных ресурсов.