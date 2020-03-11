Томич разбил телевизоры молотком в магазине техники. ВИДЕО

Мужчина зашел в магазин техники с молотком и не спеша начал бить телевизоры, которые от ударов упали на пол, полиция уже установили личность злоумышленника, сообщает пресс-служба томского управления МВД.

Инцидент произошел в магазине DNS во вторник вечером. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина проходит по торговому ряду и неспешно бьет молотком по телевизорам. Некоторые из них тут же падают на пол.

«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении правоохранительных органов.