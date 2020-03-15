Фильм дня: «Город воров»

Криминальная драма о грабителях с Беном Аффлеком в главной роли показывает бандитов совершенно с другой стороны, а обаяние актера заставляет зрителей встать на сторону беззакония.

Действие разворачивается в Бостоне. Округ Чарльстон славится тем, что там живет много профессиональных грабителей. Там живет Даг МакРэй, который вполне может стать успешным хоккеистом, но взрывной характер приводит его на путь беззакония. Даг становится лидером преступной банды, и только истинная любовь может ему помочь стать достойным человеком.

Это история о несчастном человеке, которому судьба дала выбор, но воспользоваться им герой смог слишком поздно. Как только зритель улавливает душевные терзания героя, фильм сразу преобразуется из экшена в драму, но эффектные сцены ограбления и погонь зацепят любого зрителя.

Бен Аффлек выступил режиссером и актером «Города воров» одновременно, подобрав удачный актерский состав — Джереми Реннер, Джордж Кэрролл и Оуэн Берк стали его напарниками в образах грабителей, а главная женская роль досталась Ребекке Холл.