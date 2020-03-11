Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае

Следователи проводят проверку после экстренной посадки вертолета Ми-8АМТ в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Предварительно установлено, что в среду утром вертолет МИ-8АМТ авиакомпании «Скол» вылетел из аэропорта Черемшанка Красноярского края до посадочной площадки Юр-5. Во время полета на табло загорелся датчик «стружка в масле двигателя», в связи с чем командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Вертолет благополучно приземлился в аэропорту Черемшанка. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. На борту вертолета находились 21 пассажир и три члена экипажа.

Следователи выехали на место происшествия, проводят проверочные мероприятия в рамках проверки по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.