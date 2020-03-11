Автолюбители озвучили самый страшный кошмар

Больше половины автовладельцев в России задумывались об угрозе угона своей машины, а каждому пятому снились кошмары об этом, говорится в исследовании компании «Delta Системы безопасности».

«58% российских автовладельцев задумывались об угрозе угона. Для более чем 3,5% респондентов это стало чуть ли не манией — они признались, что этот страх преследует их постоянно. Каждый пятый владелец машины (22%) видит сны, в которых ее угоняют. В отдельных случаях эти сны оказались вещими», — приводит РИА Новости отчет компании.

Также автолюбители отвечали, как они действовали после угона автомобиля. Большинство сразу звонили в полицию, вторым по популярности был ответ — «пытался найти автомобиль в другом месте», третьим — «позвонил друзьям и родственникам».

«В пятерку популярных реакций вошла и такая: "ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь"», — говорится в исследовании.

Автовладельцы сталкивались со вскрытием машины (51%), проколом шин (23%), другой намеренной порчей (37%). У 14% респондентов авто брали «просто покататься».