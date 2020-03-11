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Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Крылов Иван / CC BY-SA 4.0

Эпидемия коронавируса и обрушение цен на нефть привели к резкому ослаблению рубля и обвалу котировок на фондовом рынке — индекс финансового стресса в России перешагнул критическое значение, сообщает российской аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА.

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта, приводит ТАСС отчет АКРА.

Эксперты агентства среди негативных факторов, повлиявших на ситуацию, называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное воздействие на мировую экономику, и спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

При этом на сайте агентства поясняется, что уровень индекса «не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария». По данным АКРА, в начале 2016 года индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

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Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. 

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