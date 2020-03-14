Фильм дня: «Простая просьба

Фильм режиссера Пола Фига «Простая просьба» — тот случай,
когда фраза «в каждой женщине должна быть загадка» становится главенствующей в
сюжете, а героине картины придется изрядно поломать голову, чтобы разобраться в
загадочной «подруге».
По сюжету Стефани, мама-блогер из маленького городка,
оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе
с Шоном, мужем пропавшей, героиня должна докопаться до истины.
Пол Фиг решил снять детектив в
комедийном варианте. Сложно сказать, что зритель будет непрерывно смеяться, но
комедийная составляющая явно поможет спокойнее пережить нагнетенную обстановку
в фильме. Ведь до определенного момента это легкое и ироничное кино, но вдруг
зритель попадает в крутой вираж, и становится не до улыбок.
По итогу зритель получает детективную
историю с криминальными нотками и хорошим актерским составом. В «Простой
просьбе» снялись Анна Кендрик, Блэйк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс и
другие.