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Фильм дня: «Простая просьба

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм режиссера Пола Фига «Простая просьба» — тот случай, когда фраза «в каждой женщине должна быть загадка» становится главенствующей в сюжете, а героине картины придется изрядно поломать голову, чтобы разобраться в загадочной «подруге».

По сюжету Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе с Шоном, мужем пропавшей, героиня должна докопаться до истины.

Пол Фиг решил снять детектив в комедийном варианте. Сложно сказать, что зритель будет непрерывно смеяться, но комедийная составляющая явно поможет спокойнее пережить нагнетенную обстановку в фильме. Ведь до определенного момента это легкое и ироничное кино, но вдруг зритель попадает в крутой вираж, и становится не до улыбок.

По итогу зритель получает детективную историю с криминальными нотками и хорошим актерским составом. В «Простой просьбе» снялись Анна Кендрик, Блэйк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс и другие.



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