НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Слепаков и Мартиросян напишут песни для звезд за час

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Фото: © martirosian_official, instagram.com/martirosian_official

Шоумен Гарик Мартиросян и автор-исполнитель песен Семен Слепаков запустят новый проект, в рамках которого будут создавать хиты для популярных артистов.

«Мы хотим приглашать в студию музыкантов, вот допустим, Монеточку. Мы приглашаем ее к нам в программу и говорим: "Сейчас, Монеточка, в течение часа мы тебе напишем с Семеном вдвоем лучший хит в твоей жизни. Песню, которая просто порвет всех"», — сказал Мартиросян в шоу Софико Шеварднадзе «Просто о сложном».

Шоумен не раскрыл подробностей, когда выйдет новый проект и кто из знаменитостей будет в нем участвовать, но пообещал, что зрители увидят весь процесс создания песен — от написания текста и создания аранжировки до конечного продукта.


Еще по теме
Объявлена дата премьеры песни Little Big для Евровидения
Россия единственная не представила песню для Евровидения
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
Гагарина попросила новосибирскую девочку спеть Пиаф на «Голосе». ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России
•
Путин получит право быть президентом до 2036 года
•
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
•
Россия отвергнет идею США о гиперзвуковом разоружении
Как это работает
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Китаец вспомнил о «коррупционном» прошлом Транссиба
Сибирь 11.03.2020 13:37
Кузбасс получил новые герб и флаг
Сибирь 11.03.2020 12:21
Отец с двумя детьми погиб в горящем доме
Сибирь 11.03.2020 12:21
Алтайских оленей адаптируют для Бурятии
Сибирь 11.03.2020 11:15
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9736
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6459
Вольерная охота: в чем суть новшества?
6192
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
5183
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России
•
Путин получит право быть президентом до 2036 года
•
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
•
Россия отвергнет идею США о гиперзвуковом разоружении
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Sibnet.Ru
Топ комментариев

atyasov78

Да здравствует ЦАРЬ Путин. Император пенсионной реформы. А потом еще передачу царства по наследству введут....

вадим новиков 076589

москит,сибнет очевидно сайт кремлевский,дизлайки накручиваются только людям осуждающим нынешнюю власть,радуйся...

Сергей Конев

ну все приплыли .. щас поправочки быстро примут , голосование это для виду сделают и все.. готово. Дядя...

Danilon

Остаётся надеяться на милость Бога ! Или на друзей Путина. У кого-то же должны сдать нервы ! Ну или будет...

Alvarius7

Ты не первый) У нас же свобода слова и прочие прелести....но только в пользу нынешнего царька, супротив...