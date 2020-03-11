Слепаков и Мартиросян напишут песни для звезд за час

Шоумен Гарик Мартиросян и автор-исполнитель песен Семен Слепаков
запустят новый проект, в рамках которого будут создавать хиты для популярных
артистов.
«Мы хотим приглашать в студию музыкантов, вот допустим,
Монеточку. Мы приглашаем ее к нам в программу и говорим: "Сейчас,
Монеточка, в течение часа мы тебе напишем с Семеном вдвоем лучший хит в твоей
жизни. Песню, которая просто порвет всех"», — сказал Мартиросян в шоу
Софико Шеварднадзе «Просто о сложном».
Шоумен не раскрыл подробностей, когда выйдет новый проект и
кто из знаменитостей будет в нем участвовать, но пообещал, что зрители увидят
весь процесс создания песен — от написания текста и создания аранжировки до
конечного продукта.