Слепаков и Мартиросян напишут песни для звезд за час

Шоумен Гарик Мартиросян и автор-исполнитель песен Семен Слепаков запустят новый проект, в рамках которого будут создавать хиты для популярных артистов.

«Мы хотим приглашать в студию музыкантов, вот допустим, Монеточку. Мы приглашаем ее к нам в программу и говорим: "Сейчас, Монеточка, в течение часа мы тебе напишем с Семеном вдвоем лучший хит в твоей жизни. Песню, которая просто порвет всех"», — сказал Мартиросян в шоу Софико Шеварднадзе «Просто о сложном».

Шоумен не раскрыл подробностей, когда выйдет новый проект и кто из знаменитостей будет в нем участвовать, но пообещал, что зрители увидят весь процесс создания песен — от написания текста и создания аранжировки до конечного продукта.