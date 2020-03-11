Кузбасс получил новые герб и флаг

Новый облик герба и флага Кузбасса утвержден в Кемеровской области, сообщила пресс-служба администрации правительства региона. Теперь символика полностью соответствуют требованиям современной геральдики.

Герб, принятый в 2002 году, содержал геральдические нарушения. Например, на лентах были изображены цифры 1943 — год создания Кемеровской области, но на этом элементе может быть начертан только девиз.

Герб сохранил черную пирамиду и молот с киркой, символизирующие горнорудную промышленность Кузбасса. Червленые участки изображают раскаленный металл и жар печей металлургических заводов, зеленая часть — природные богатства, колосья — важность сельского хозяйства.

Земельная корона служит статусным геральдическим атрибутом, указывающим на значение Кемеровской области как субъекта Российской Федерации. Пятиконечная звезда в сочетании с красным полем герба символизирует мужество, стойкость, героизм, проявленные жителями Кузбасса в различных сражениях по защите Российского государства на протяжении всей истории региона. Это символ путеводности, стремления к достижению цели, вечности, мечты. Также звезда служит напоминанием о вкладе Кузбасса в победу народа в Великой Отечественной войне.

До 1 января 2021 года можно использовать как обновленную символику, так и символы образца 2002 года.